Sirio tre giorni di sciopero Trentasei operai a rischio

Sirio di San Giovanni, nell’Ostellatese. Rischiano il posto 36 lavoratori e scatta lo sciopero. E’ stato indetto dalla segreteria territoriale della Filt Cgil di Ferrara, a seguito dell’apertura dello stato di agitazione delle federazioni regionali di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, comunicato a mezzo Pec. E’ uno sciopero aziendale dell’intero turno di lavoro di tutte le lavoratrici e i lavoratori in servizio presso il cantiere sito nel comune di Ostellato, nell’area industriale Sipro, nella "VSG – Officine Sirio", per le giornate di lunedì 28, martedì 29 e mercoledì 30 aprile."Le motivazioni dello sciopero – afferma il segretario generale della Filt Cgil di Ferrara, Luca Greco – sono quelle già esplicitate nell’apertura dello stato di agitazione. Ilrestodelcarlino.it - Sirio, tre giorni di sciopero. Trentasei operai a rischio Leggi su Ilrestodelcarlino.it Festa di Liberazione di lotta per difendere il posto di lavoro alladi San Giovanni, nell’Ostellatese. Rischiano il posto 36 lavoratori e scatta lo. E’ stato indetto dalla segreteria territoriale della Filt Cgil di Ferrara, a seguito dell’apertura dello stato di agitazione delle federazioni regionali di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, comunicato a mezzo Pec. E’ unoaziendale dell’intero turno di lavoro di tutte le lavoratrici e i lavoratori in servizio presso il cantiere sito nel comune di Ostellato, nell’area industriale Sipro, nella "VSG – Officine", per le giornate di lunedì 28, martedì 29 e mercoledì 30 aprile."Le motivazioni dello– afferma il segretario generale della Filt Cgil di Ferrara, Luca Greco – sono quelle già esplicitate nell’apertura dello stato di agitazione.

