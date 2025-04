La Resistenza alle radici dell’Europa

Resistenza, che fu europea. Frutto anche del progetto politico del Manifesto di Ventotene "per un’Europa libera e unita". E il giornale clandestino del Movimento Federalista Europeo, fondato da Spinelli nel 1943, fu il primo a invitare i cittadini alla Resistenza armata. Anche oggi imperialismi e nazionalismi producono guerre e distruggono l’ordine mondiale. La Russia ha riportato la guerra in Europa invadendo l’Ucraina, che incarna oggi la Resistenza. La Cina penetra economicamente in Europa, ma punta ad annessioni territoriali in Asia. Gli Usa lanciano una guerra commerciale e abbandonano le organizzazioni internazionali e l’ordine mondiale che avevano costruito. India e Pakistan, due potenze nucleari, si combattono. Quotidiano.net - La Resistenza alle radici dell’Europa Leggi su Quotidiano.net CastaldiSi celebra l’ottantesimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo, grazie anche alla, che fu europea. Frutto anche del progetto politico del Manifesto di Ventotene "per un’Europa libera e unita". E il giornale clandestino del Movimento Federalista Europeo, fondato da Spinelli nel 1943, fu il primo a invitare i cittadini allaarmata. Anche oggi imperialismi e nazionalismi producono guerre e distruggono l’ordine mondiale. La Russia ha riportato la guerra in Europa invadendo l’Ucraina, che incarna oggi la. La Cina penetra economicamente in Europa, ma punta ad annessioni territoriali in Asia. Gli Usa lanciano una guerra commerciale e abbandonano le organizzazioni internazionali e l’ordine mondiale che avevano costruito. India e Pakistan, due potenze nucleari, si combattono.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Immobiliare, modelle e dittatori: alle radici dell’infatuazione di Trump per l’Est Europa - Ci volevano l’educazione e l’aplomb di Volodymyr Zelensky a svelare la rozzezza da dilettante della politica di Donald Trump e a confermare, se mai ce ne fosse stato bisogno, la sua infatuazione per Vladimir Putin. Il presidente americano ha sempre avuto un debole per il dittatore russo e per i Paesi dell’Est Europa, terreni di conquista da quando era nel ramo immobiliare e organizzava incursioni in Azerbaigian, Georgia e Kazakistan, per sviluppare il real estate e appagare la sua passione per le modelle slave. 🔗lettera43.it

FOTO/ Convegno sulle radici cristiane dell’Europa a Pietrelcina, Tajani: “Meloni al Cpac? La mia è un’altra famiglia” - Tempo di lettura: 2 minuti“Forza Italia cresce perché qui ogni militante è protagonista. Si tratta di una giornata storica perché iniziamo qui il nostro cammino verso il congresso dei Popolari Europei. Essere popolari significa fare crescere la classe dirigente evitando il familismo di questa terra”. Con queste parole in un PalaVetro gremito il deputato e segretario provinciale di Benevento di Forza Italia Francesco Maria Rubano ha aperto il “Convegno sulle radici cristiane dell’Europa – Forza Italia verso il congresso del PPE” che si è tenuto questo pomeriggio a Pietrelcina. 🔗anteprima24.it

A Cesinali la proiezione de “La Bussola”, un viaggio alle radici dell’Europa unita - In un tempo in cui l’Unione Europea viene chiamata a rispondere a sfide epocali — dai ritorni di fiamma dei nazionalismi alle tensioni geopolitiche, passando per la crisi climatica e le diseguaglianze sociali — torna urgente interrogarsi sul senso profondo dell’integrazione europea. Per questo... 🔗avellinotoday.it

La Resistenza alle radici dell’Europa; 25 aprile 2025: Mattarella, Meloni e l’omaggio alla Resistenza in un’Italia che non dimentica; ? - La Resistenza e l’eredità riformista per il futuro dell’Europa: se ne parla a Senigallia con Martelli, Tedesco e Sbarbati - - Il sindacato delle persone; A Cesinali la proiezione de “La Bussola”, un viaggio alle radici dell’Europa unita. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

La Resistenza alle radici dell’Europa - Castaldi * Si celebra l’ottantesimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo, grazie anche alla Resistenza, che fu europea. Frutto anche ... 🔗msn.com

Mattarella: dalla Resistenza nacque l’idea di Europa dei popoli - Genova, 25 apr. (askanews) – “Anche dalle diverse Resistenze nacque l’idea dell’Europa dei popoli, oggi incarnata dalla sovranità popolare espressa dal Parlamento di Strasburgo. Furono esponenti antif ... 🔗askanews.it

25 aprile: la Resistenza continua per un’Europa unita e per la pace - Anche oggi imperialismi e nazionalismi producono guerre - dall’invasione russa dell’Ucraina, alla tragedia della Striscia di Gaza, ai conflitti in Medio Oriente e in Africa - e distruggono l’ordine ... 🔗peacelink.it