L’omaggio di Mattarella Sempre tempo di Resistenza lo diceva papa Francesco

Mattarella si è recato ieri in Liguria, la regione d’Italia in cui maggiore è stata durante la Resistenza l’unità politica e militare tra le sue diverse anime, secondo quanto ricostruisce puntualmente nelle sue memorie Paolo Emilio Taviani.Senza ovviamente sminuire il ruolo decisivo degli Alleati, non fu affatto irrilevante anche il contributo specificamente militare della Resistenza e questo ha lasciato tracce rilevanti sugli eventi successivi. Se l’Italia ha potuto decidere delle proprie sorti dentro un processo costituente ampiamente autodeterminato, a differenza di Germania e Giappone, questo è dovuto anche a quel contributo, come ha ricordato ieri con precisione Giuliano Amato.Così possono scorrere nella narrazione di Mattarella i partigiani cattolici come Gastaldi e Taviani (nessuno dei quali ebbe problemi di coscienza a praticare la lotta armata contro il nazifascismo), il socialista Pertini, l’azionista Bolis e il russo Poletaev. Quotidiano.net - L’omaggio di Mattarella: "Sempre tempo di Resistenza, lo diceva papa Francesco" Leggi su Quotidiano.net di Stefano Ceccanti Il presidentesi è recato ieri in Liguria, la regione d’Italia in cui maggiore è stata durante lal’unità politica e militare tra le sue diverse anime, secondo quanto ricostruisce puntualmente nelle sue memorie Paolo Emilio Taviani.Senza ovviamente sminuire il ruolo decisivo degli Alleati, non fu affatto irrilevante anche il contributo specificamente militare dellae questo ha lasciato tracce rilevanti sugli eventi successivi. Se l’Italia ha potuto decidere delle proprie sorti dentro un processo costituente ampiamente autodeterminato, a differenza di Germania e Giappone, questo è dovuto anche a quel contributo, come ha ricordato ieri con precisione Giuliano Amato.Così possono scorrere nella narrazione dii partigiani cattolici come Gastaldi e Taviani (nessuno dei quali ebbe problemi di coscienza a praticare la lotta armata contro il nazifascismo), il socialista Pertini, l’azionista Bolis e il russo Poletaev.

