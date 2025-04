Fondazione pesano le spese per il personale

Fondazione Mezzadri-De Franceschini di Guardamiglio ha buona solidità patrimoniale ed efficienti servizi educativi, "ma gli alloggi necessitano di manutenzione straordinaria e il personale scolastico assunto direttamente è un costo fisso che rende critiche le spese". Lo ha fatto sapere, nella sua relazione 2025, il presidente Matteo Mazzucchi.La Fondazione gestisce 20 alloggi, dati in affitto a prezzi agevolati ad anziani e bisognosi, nonché la scuola dell’infanzia (con 43 iscritti) e la sezione primavera (con 16 iscritti), in via Roma. Il cda è cambiato a giugno 2024. "Gli appartamenti iniziano ad avere bisogno di manutenzione straordinaria soprattutto per il riscaldamento. I canoni di affitto hanno visto una piccola correzione e sono pagati regolarmente. Al nostro insediamento vi era un 15% di insoluti" chiarisce. Ilgiorno.it - Fondazione: pesano le spese per il personale Leggi su Ilgiorno.it LaMezzadri-De Franceschini di Guardamiglio ha buona solidità patrimoniale ed efficienti servizi educativi, "ma gli alloggi necessitano di manutenzione straordinaria e ilscolastico assunto direttamente è un costo fisso che rende critiche le". Lo ha fatto sapere, nella sua relazione 2025, il presidente Matteo Mazzucchi.Lagestisce 20 alloggi, dati in affitto a prezzi agevolati ad anziani e bisognosi, nonché la scuola dell’infanzia (con 43 iscritti) e la sezione primavera (con 16 iscritti), in via Roma. Il cda è cambiato a giugno 2024. "Gli appartamenti iniziano ad avere bisogno di manutenzione straordinaria soprattutto per il riscaldamento. I canoni di affitto hanno visto una piccola correzione e sono pagati regolarmente. Al nostro insediamento vi era un 15% di insoluti" chiarisce.

