La resistenza dell’Ucraina e la camminata sul filo di Zelensky senza rete

Rendendo onore, nel nostro 25 aprile, a “e ladi Kyiv”, Lorenzo Cremonesi, che per il Corriere ha attraversato la guerra della Russia all’Ucraina con uno straordinario impegno, ha ricordato che “oggi il paese è stanco, gli ucraini temono per il loro futuro, il governo di Kyiv ha commesso tanti errori e mancano volontari per il fronte”. Ieri, il sindaco di Kyiv, Vitali Klitschko, all’indomani della nuova strage di civili nella capitale, ha detto alla Bbc che per ottenere la pace l’Ucraina può dolorosamente accettare una cessione “temporanea” di territori. Non è il primo, ma non era ancora successo fra i notabili più in vista del paese. A lungo, le divergenze nella leadership ucraina hanno accettato un rinvio dei conti fino a guerra conclusa. Una rivalità personale fra Klitschko eè d’altronde notoria.