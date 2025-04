Guendalina Salimei Ripensando Italia guardando il mare

Guendalina Salimei, curatrice del Padiglione Italia alla Biennale Architettura di Venezia che apre il 10 maggio

Guendalina Salimei: «Ripensando l'Italia, guardando il mare»; Biennale di Venezia 2025: come partecipare alla call Terræ Aquæ per il Padiglione Italia; Il Padiglione Italia cerca progettisti: la call per ripensare il rapporto tra terra e mare alla Biennale Architettura; Biennale Architettura, presentato “TerræAquæ”, il padiglione dell’Italia. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Il Paese visto dall'acqua: Guendalina Salimei presenta la sua mostra "Terrae Acquae" - Il mare dell’Odissea, metafora della vita umana, e il mare dei Malavoglia di Verga che hanno stipulato con le rive un patto d’amore. Un Mediterraneo minacciato dal cambiamento ... 🔗ilmessaggero.it

Biennale Architettura/Il Padiglione Italia di Guendalina Salimei racconta il Paese visto dall’acqua - A curarlo, l’architetta romana Guendalina Salimei e la direzione ... Giusto quindi che il Padiglione Italia rifletta sul nostro rapporto con il mare: ripensare e progettare in modo sostenibile ... 🔗msn.com

Biennale Architettura, presentato Padiglione Italia Terrae Aquae - La curatrice Guendalina Salimei lo ha raccontato ... Guardare l'Italia dal mare implica un cambiamento di prospettiva, impone la necessità di ripensare il progetto del confine tra terra e acqua ... 🔗msn.com