Esagramma la sinfonia del coeur

De pussé de trent'ann a Milan la gh'è ona realtaa che la fa de la musica ona occasion per cress insema e per trovà la gran soddisfazion de vess part de ona orchestra sinfonica meravigliosa. Parlomm de la fondazion Sequeri - Esagramma, che la g'ha la soa bella sed lì vesin al Monte Ceneri, in la via Bartolini. Chì gh'è anca on auditorium de tutt rispett. Se sa che el pentagramma el g'ha cinq righ, l'Esagramma ghe n'ha vun pussé per dagh spazzi a tucc, perché l'è propi el righ avert a incontrà i alter, drenta l'emozion musical.El metodo Esagramma, ideaa del Pier Angelo Sequeri e de la Licia Sbattella, del 1984 el mett in la pratica la volontaa de condivision de on spazzi sinfonich orchestral cont i personn diversament abil, per rend la Musica, cont la emma maiuscola, accesibil propi a tucc.

