’Popoli culture e tradizioni’ alla Galleria Alla scoperta di civiltà poco conosciute

Alla Galleria civica Alda Costa di Copparo, si terrà "Kenya: i popoli seminomadi del lago Turkana", terzo e ultimo incontro del ciclo di serate "Popoli, culture e tradizioni", organizzato da Pro Loco di Copparo, col patrocinio del Comune di Copparo. Patrizia Lucchini parlerà di un suggestivo viaggio nella vasta e arida terra attorno al lago Turkana, in una natura incontaminata, non toccata dal turismo di massa. Un’esperienza affascinante, a contatto con popolazioni che vivono di pastorizia e di allevamento, ancora immerse nelle loro ataviche tradizioni: dai Pokot ai Njemps, ai Samburu, ai Turkana, ai Molo, ai Rendille, fino ai Dassanagh, che vivono nell’estremo nord del Kenya. Ilrestodelcarlino.it - ’Popoli, culture e tradizioni’ alla Galleria. Alla scoperta di civiltà poco conosciute Leggi su Ilrestodelcarlino.it Martedì alle 21,civica Alda Costa di Copparo, si terrà "Kenya: i popoli seminomadi del lago Turkana", terzo e ultimo incontro del ciclo di serate "Popoli,e tradizioni", organizzato da Pro Loco di Copparo, col patrocinio del Comune di Copparo. Patrizia Lucchini parlerà di un suggestivo viaggio nella vasta e arida terra attorno al lago Turkana, in una natura incontaminata, non toccata dal turismo di massa. Un’esperienza affascinante, a contatto con popolazioni che vivono di pastorizia e di allevamento, ancora immerse nelle loro ataviche tradizioni: dai Pokot ai Njemps, ai Samburu, ai Turkana, ai Molo, ai Rendille, fino ai Dassanagh, che vivono nell’estremo nord del Kenya.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Protagonisti ’Popoli, culture e tradizioni’. Visentin racconta il suo viaggio a Papua - Oggi, alle 21, alla galleria civica Alda Costa di Copparo, avrà luogo il secondo incontro del ciclo di serate "Popoli, culture e tradizioni" organizzato da Pro Loco di Copparo, col patrocinio del Comune di Copparo. Ospite sarà Luigi Visentin che parlerà di "Papua, tra le popolazioni dei Koroway e degli Yali". Visentin racconterà il suo viaggio a Papua, nell’isola della Nuova Guinea, dove si trovano popolazioni che vivono in capanne e in case sugli alberi, che si nutrono di ciò che raccolgono nella foresta, di caccia e di piccoli scambi. 🔗ilrestodelcarlino.it

Al via LetExpo a Veronafiere, il sindaco Tommasi: «La nostra città crocevia di culture e di popoli, ma anche di merci e business» - Il sindaco Damiano Tommasi è intervenuto martedì 11 marzo all’inaugurazione di LetExpo a Verona. Si tratta della fiera di riferimento per i trasporti, la logistica, i servizi alle imprese e la sostenibilità. Promossa da Alis in collaborazione con Veronafiere, LetExpo rappresenta l’evento... 🔗veronasera.it

Alla Casa delle Culture appuntamento con Alessandro Trocino e il suo "Morire di pena" - Lunedì 14 aprile, alle 18:30, alla Casa delle Culture in via Wiligelmo 80, Alessandro Trocino presenta il suo libro "Morire di pena", edito da Laterza: dodici storie di suicidio in carcere, affrontando così un tema di bruciante attualità. "Scrivere di queste vite perdute non è solo un omaggio... 🔗modenatoday.it

Copparo: Popoli,Culture e Tradizioni arriva in Papua; Protagonisti ’Popoli, culture e tradizioni’. Visentin racconta il suo viaggio a Papua; “Popoli, culture, tradizione”, viaggio tra culture lontane; Cristina Mittermeier. La grande saggezza” in mostra a Palermo. 🔗Cosa riportano altre fonti

Protagonisti ’Popoli, culture e tradizioni’. Visentin racconta il suo viaggio a Papua - Oggi, alle 21, alla galleria civica Alda Costa di Copparo, avrà luogo il secondo incontro del ciclo di serate "Popoli,... Oggi, alle 21, alla galleria civica Alda Costa di Copparo, avrà luogo il ... 🔗ilrestodelcarlino.it