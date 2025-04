Ennesimo striscione offensivo davanti alla sede Anpi

sede dell’Anpi locale per appendere l’Ennesimo striscione irridente nei confronti di chi ha garantito a tutti la possibilità di poter apprezzare la libertà.E così davanti alla sede Anpi di via Ciro Menotti durante la notte tra il 24 e il 25 aprile è stato appeso uno striscione con queste parole scritte utilizzando vernice nera e rossa: "Nascosti tra monti, anfratti e cantine. Non erano eroi, ma rubagalline". Una frase offensiva che appare in linea con quanto successo anche nei due anni precedenti. Ilgiorno.it - Ennesimo striscione offensivo davanti alla sede Anpi Leggi su Ilgiorno.it È un accadimento che è stato gioco forza iscritto nell’elenco degli eventi che segnano il 25 aprile e la Festa della Liberazione, ma se ne potrebbe tranquillamente fare a meno: non c’è due senza tre, infatti, e anche quest’anno, in occasione dell’ottantesimo anniversario della Liberazione, i soliti anonimi in cerca di visibilità hanno deciso di prendere di mira ladell’locale per appendere l’irridente nei confronti di chi ha garantito a tutti la possibilità di poter apprezzare la libertà.E cosìdi via Ciro Menotti durante la notte tra il 24 e il 25 aprile è stato appeso unocon queste parole scritte utilizzando vernice nera e rossa: "Nascosti tra monti, anfratti e cantine. Non erano eroi, ma rubagalline". Una frase offensiva che appare in linea con quanto successo anche nei due anni precedenti.

