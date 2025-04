Orsi sullo scudetto Napoli favorito Cattiveria più della tattica

Orsi si è pronunciato sulla corsa scudetto, indicando il Napoli come ampiamente favorito per la vittoria finale. Di seguito le sue ragioni.LA VISIONE – Nando Orsi si è espresso durante il programma Giochiamo D’Anticipo, in onda su Televomero, in merito alla volata scudetto, esponendosi a favore del Napoli. Così l’ex calciatore italiano: «Penso che il Napoli possa realizzare 15 punti nelle ultime 5 gare, sull’Inter non ne sono sicuro. Se guardo al calendario, dico che è tutto nelle mani dei partenopei, i quali hanno come unica gara veramente complessa la trasferta di Lecce, soprattutto se approcceranno alla sfida come avvenuto a Monza. Parma e Cagliari potrebbero essere già salve, al momento dello scontro con gli azzurri. Per quanto riguarda l’Inter, vi saranno due impegni complicati con la Roma e la Lazio, anche se bisognerà capire a che punto saranno i biancocelesti alla penultima giornata. Inter-news.it - Orsi sullo scudetto: «Napoli favorito. Cattiveria più della tattica» Leggi su Inter-news.it Nandosi è pronunciato sulla corsa, indicando ilcome ampiamenteper la vittoria finale. Di seguito le sue ragioni.LA VISIONE – Nandosi è espresso durante il programma Giochiamo D’Anticipo, in onda su Televomero, in merito alla volata, esponendosi a favore del. Così l’ex calciatore italiano: «Penso che ilpossa realizzare 15 punti nelle ultime 5 gare, sull’Inter non ne sono sicuro. Se guardo al calendario, dico che è tutto nelle mani dei partenopei, i quali hanno come unica gara veramente complessa la trasferta di Lecce, soprattutto se approcceranno alla sfida come avvenuto a Monza. Parma e Cagliari potrebbero essere già salve, al momento dello scontro con gli azzurri. Per quanto riguarda l’Inter, vi saranno due impegni complicati con la Roma e la Lazio, anche se bisognerà capire a che punto saranno i biancocelesti alla penultima giornata.

Se ne parla anche su altri siti

Orsi avverte Inter e Napoli: «Lotta scudetto? Non dimentichiamoci dell’Atalanta! Sulla sfida dei partenopei contro la Lazio vi dico questo» - di RedazioneL’ex portiere della Lazio, Nando Orsi, ha parlato così dello scontro di sabato tra i biancocelesti e il Napoli, oltre a soffermarsi sulla lotta scudetto Intervistato da Radio Goal, Nando Orsi, ex portiere della Lazio, con un passato anche da vice allenatore all’Inter, si è espresso così su alcuni temi legati alla Serie A e al 25° turno del campionato italiano. Turno che vedrà, nella giornata di sabato, la sfida tra la Lazio di Baroni e il Napoli di Antonio Conte: una partita che guarderanno con attenzione Simone Inzaghi e tutti i calciatori nerazzurri impegnati nella lotta ... 🔗internews24.com

Michieli sulla Lotta Scudetto: «L’Inter ha l’organico più completo, il Napoli si è indebolito, mentre l’Atalanta…» - di RedazioneMichieli sulla Lotta Scudetto: «L’Inter ha l’organico più completo, il Napoli si è indebolito, mentre l’Atalanta…» L’intervista Intervistato in esclusiva dai microfoni di SampNews24, Maurizio Michieli, direttore sport di Telenord, ha parlato cosi della lotta Scudetto: Uno sguardo alla Serie A: in una precedente intervista concessa ai nostri taccuini, ha rivelato di tifare Atalanta per la corsa Scudetto. 🔗internews24.com

Behrami: «A Napoli vogliono la perfezione totale, io in primis non ero un giocatore da scudetto» - L’ex centrocampista Valon Behrami ha parlato a Radio Serie A della sua carriera e degli anni vissuti al Napoli, dal 2012 al 2014. Behrami: «A Napoli vogliono la perfezione totale, io in primis non ero un giocatore da scudetto» «In campo mi trasformavo. Soprattutto all’inizio ero un ragazzo molto sensibile, non avevo la capacità di gestire bene gli umori dei tifosi e i giudizi. Nascondevo tanto, però di base c’era tanta sensibilità e infatti a un certo punto della mia carriera mi sono accorto che non avevo più la capacità di gestire i commenti negativi sui social, li ho tolti e ho trovato la ... 🔗ilnapolista.it

Orsi: Napoli favorito per lo Scudetto: Parma e Cagliari probabilmente già salve. Quota salvezza? Tra...; Orsi: Il Napoli è favorito per il titolo, può vincerle tutte! Vedo solo una gara insidiosa per gli azzurri; Orsi: Mi domando cosa abbia pensato ADL dopo le parole di Conte...; Reijnders: Con l'Inter eravamo affamati, ma non siamo continui. Vedi a Cagliari.... 🔗Ne parlano su altre fonti

Orsi: “Il Napoli è favorito per il titolo, può vincerle tutte! Vedo solo una gara insidiosa per gli azzurri” - Nando Orsi ha parlato a Televomero: Ipotesi spareggio? Penso che il Napoli abbia la possibilità di fare 15 punti nelle ulti ... 🔗ilnapolionline.com

Pistocchi: "Napoli nettamente favorito per lo scudetto, le mie percentuali" - Maurizio Pistocchi ha parlato della lotta al titolo soffermandosi sulle personalissime percentuali tra il Napoli e l'Inter di Simone Inzaghi. 🔗msn.com

Inter e Napoli, chi è favorito per la volata scudetto: le energie in esaurimento di Inzaghi e le provocazioni di Conte - L'Inter ha sprecato i suoi bonus col pareggio nello scontro diretto col Napoli e la sconfitta a Bologna. Ora il peso del triplete si fa sentire. L'allenatore del Napoli pensi all'uovo (più prezioso) d ... 🔗msn.com