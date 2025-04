Capitale blindata Tiratori scelti e jet Il piano per le esequie

Una Roma già in pieno assetto 'Giubileo' schiera tutte le forze in campo per l'ultimo viaggio di papa Francesco. Una Capitale blindata accoglierà, oggi, 50 capi di Stato e di governo e 10 sovrani regnanti con 170 delegazioni da tutto il mondo. Oltre un milione i fedeli attesi in città – secondo le stime del ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci –, ma nell'area di piazza San Pietro, ha confermato ieri il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, al termine delle riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, saranno circa 200mila.Per gestire "un evento non catalogabile nella grammatica dell'ordine pubblico" – come ha affermato il questore di Roma, Roberto Massucci – è stato predisposto un piano di sicurezza in '3D': sorveglianza aerea assicurata dagli elicotteri delle forze dell'ordine, quella terrestre a cura delle pattuglie di superficie e del sottosuolo, deputate al controllo delle stazioni della metropolitana, senza tralasciare l'elemento acqueo, con la Polizia fluviale impegnata nel pattugliamento e nella bonifica del tratto del fiume Tevere che lambisce la zona del Vaticano.

