Accoltellamento al bar Caccia agli aggressori

Un litigio fra tre persone originarie dell'est Europa è poi degenerato in un accoltellamento all'interno del bar Hermana, dove a farne le spese è stato un 51enne, raggiunto da più fendenti scagliati sull'addome, su una gamba e vicino al torace. Per questo è intervenuta l'eliambulanza che lo ha trasportato all'ospedale regionale di Torrette, in codice rosso. Sull'episodio indagano ora i carabinieri della caserma locale, i quali sono alla ricerca dei due aggressori che dopo la contesa si sono dati alla macchia. Il fatto di sangue si è consumato ieri pomeriggio a Porto Potenza, intorno alle 16.30. Stando a una prima ricostruzione fatta dai carabinieri accorsi sul posto, all'inizio si sarebbe verificato un litigio fra due soggetti originari dell'est Europa che si trovavano nel bar Hermana, situato lungo la strada statale, in viale Regina Margherita.

