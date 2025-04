Razzie in supermercato pasticceria e tennis club Incastrato dai filmati

VIGEVANO (Pavia) È accusato di aver commesso tre furti nell'arco di pochi giorni. I carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Vigevano hanno denunciato a piede libero D.B., 39 anni, con precedenti alle spalle. I militari hanno intensificato l'attività di prevenzione dei raid notturni ai danni degli esercizi commerciali del centro la cui frequenza si è impennata nelle ultime settimane. Grazie all'ausilio dei filmati delle telecamere di sorveglianza della rete pubblica e di quelle private, l'uomo è stato riconosciuto come il responsabile di alcuni furti ai danni del bar pasticceria "Dante" di via Madonna Sette Dolori dal quale, a più riprese ha sottratto generi alimentari e stoviglie; del taccheggio di piantine e vaso di stoviglie di plastica per un valore di 200 euro ai danni del supermercato Md di viale dei Mille e del raid messo a segno ai danni del tennis club di via del Convento, dal quale aveva asportato merce per un valore di 200 euro.

