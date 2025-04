L’omaggio a Mirella Cerini Un esempio

Mirella Cerini moriva un anno fa. Un lutto che aveva turbato la città: per la giovane età della sindaca (cinquantenne), per quella fascia tricolore ancora indossata al momento del malore. Ieri era impossibile non ricordarla. E così ha fatto la vicesindaca reggente, Cristina Borroni, nel discorso ufficiale: "Oggi rendiamo anche il dovuto e sentito omaggio a Mirella Cerini: la sua improvvisa scomparsa, proprio dopo le celebrazioni dello scorso 25 Aprile, ha lasciato un vuoto profondo nella nostra comunità. Ma la vita, come la democrazia, è un cammino che prosegue anche attraverso le difficoltà. Mirella ha incarnato pienamente i principi della Resistenza nella sua azione quotidiana. Come sindaco di Castellanza, ha trasformato i valori di libertà, giustizia, democrazia in pratica concreta di governo, dimostrando che la vera politica nasce dalla capacità di ascoltare e servire la propria comunità con trasparenza e integrità morale. Ilgiorno.it - L’omaggio a Mirella Cerini: "Un esempio" Leggi su Ilgiorno.it moriva un anno fa. Un lutto che aveva turbato la città: per la giovane età della sindaca (cinquantenne), per quella fascia tricolore ancora indossata al momento del malore. Ieri era impossibile non ricordarla. E così ha fatto la vicesindaca reggente, Cristina Borroni, nel discorso ufficiale: "Oggi rendiamo anche il dovuto e sentito omaggio a: la sua improvvisa scomparsa, proprio dopo le celebrazioni dello scorso 25 Aprile, ha lasciato un vuoto profondo nella nostra comunità. Ma la vita, come la democrazia, è un cammino che prosegue anche attraverso le difficoltà.ha incarnato pienamente i principi della Resistenza nella sua azione quotidiana. Come sindaco di Castellanza, ha trasformato i valori di libertà, giustizia, democrazia in pratica concreta di governo, dimostrando che la vera politica nasce dalla capacità di ascoltare e servire la propria comunità con trasparenza e integrità morale.

