Materna cantiere lumaca Ora penali alla ditta

alla Materna, alle elementari e una piccola palestra. "La direzione lavori ha già emesso diversi ordini di servizio nei confronti dell’impresa appaltatrice e proprio in questi giorni ho discusso col responsabile unico del procedimento del fatto che, essendo arrivato il quinto ordine di servizio, è necessario emettere penali nei confronti della ditta appaltatrice" aggiorna Serafini. Ilgiorno.it - Materna, cantiere lumaca: "Ora penali alla ditta" Leggi su Ilgiorno.it Realizzazione della scuola d’infanzia in ritardo, il sindaco di Massalengo Severino Serafini è preoccupato per "la lentezza con cui procedono i lavori". Il nuovo polo scolastico diventerà realtà grazie al contributo del Pnrr per 4 milioni e 500mila euro. Nel 2006 il Comune aveva acquisito un’area tra la frazione Motta e Massalengo, nella nuova zona residenziale. L’obiettivo era realizzare un polo scolastico dal nido,, alle elementari e una piccola palestra. "La direzione lavori ha già emesso diversi ordini di servizio nei confronti dell’impresa appaltatrice e proprio in questi giorni ho discusso col responsabile unico del procedimento del fatto che, essendo arrivato il quinto ordine di servizio, è necessario emetterenei confronti dellaappaltatrice" aggiorna Serafini.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Viale Piave, lavori lumaca . Il cantiere non decolla - Partenza col freno tirato per i lavori di riqualificazione in viale Piave e viale Vittorio Veneto. A un mese dall’apertura del cantiere, i progressi sono minimi. L’intervento, iniziato a metà marzo, avrebbe dovuto trasformare due tra le principali arterie cittadine in spazi più vivibili, con marciapiedi rinnovati, nuove aiuole e una pista ciclabile in sede propria. Eppure, dei 120 giorni previsti per completare l’opera, 30 sono già andati in fumo. 🔗lanazione.it

Terminato il cantiere da 680.000 euro, la scuola materna di Marentino chiude per sempre: solo quattro iscritti - A Marentino, chiude per sempre la scuola materna del paese. A giugno, le insegnanti terranno per l’ultima volta lezione al suo interno. Poi, a settembre, non torneranno lì per il nuovo anno scolastico. I quattro bimbi che sarebbero stati disposti ad andare lì tutti i giorni, infatti, sono troppo... 🔗torinotoday.it

Ruspe e operai al lavoro: prosegue il cantiere del nuovo grande polo sportivo monzese - Proseguono a Monza i lavori di ristrutturazione del centro sportivo Chiolo Pioltelli di via Rosmini. Sono iniziati lo scorso 17 gennaio e dovrebbero concludersi entro 490 giorni. Obiettivo, presentare il centro sportivo ai suoi atleti sotto una nuova veste, più moderna e competitiva. Grazie ad un... 🔗monzatoday.it

Materna, cantiere lumaca: "Ora penali alla ditta" - Realizzazione della scuola d’infanzia in ritardo, il sindaco di Massalengo Severino Serafini è preoccupato per "la lentezza con cui procedono i lavori". Il nuovo polo scolastico diventerà realtà grazi ... 🔗ilgiorno.it