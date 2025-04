SQUALIFICATO DA EUROVISION Tolleranza zero davanti a questi comportamenti bloccato l’ingresso al palco

EUROVISION c'è quello del cantante olandese a seguito della denuncia di una donna.L'EUROVISION Song Contest è stato scosso da una decisione clamorosa: Joost Klein, il rappresentante olandese, è stato escluso dalla finale a seguito di un'indagine condotta dalla polizia svedese. E' successo nell'edizione dell'anno scorso. La European Broadcasting Union (EBU) con un comunicato ufficiale dichiarando che la misura è stata presa in seguito a una denuncia per "intimidazione" presentata da una donna del team di produzione, in relazione a un episodio avvenuto dopo l'esibizione di Klein nella seconda semifinale.Nel comunicato l'EBU ha voluto chiarire che il comportamento dell'artista è stato giudicato una violazione delle regole del concorso. La politica dell'organizzazione, viene sottolineato, è di Tolleranza zero verso qualsiasi comportamento inappropriato, con l'obiettivo di garantire un ambiente sicuro a tutto il personale.

