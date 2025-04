Maclodio non voleva celebrazioni Coperto l’intervento del sindaco

Maclodio (Brescia) La festa del 25 aprile svoltasi Maclodio, paesino della Bassa bresciana, è stata caratterizzata dalla protesta di un gruppo di persone che hanno deciso di cantare “Bella Ciao“ nonostante le disposizioni del sindaco Simone Zanetti, che dal 2019 ha deciso di dedicare la celebrazione ai caduti nel periodo della seconda guerra mondiale senza coinvolgere associazioni locali e nazionali come l’Anpi. Al grido di "ora e sempre resistenza" tante persone arrivate da tutta la provincia ieri hanno voluto esprimere le proprie idee e lo ha fatto, soprattutto, cantando Bella Ciao mentre il sindaco faceva il suo discorso. Nella manifestazione ufficiale sono stati trasmessi l’Inno d’Italia e la Canzone del Piave. "Il sindaco di questo paese ha impedito alle associazioni partigiane di essere presenti come parte istituzionale della celebrazione, come avviene in tutta Italia e come dicono le leggi e la Costituzione – ha dichiarato Pietro Garbarino a nome degli antifascisti - Non è certo uno spettacolo di democrazia ma di esclusione", Il sindaco di Maclodio, a posteriori, ha ribadito la sua posizione. Ilgiorno.it - Maclodio non voleva celebrazioni. Coperto l’intervento del sindaco Leggi su Ilgiorno.it (Brescia) La festa del 25 aprile svoltasi, paesino della Bassa bresciana, è stata caratterizzata dalla protesta di un gruppo di persone che hanno deciso di cantare “Bella Ciao“ nonostante le disposizioni delSimone Zanetti, che dal 2019 ha deciso di dedicare la celebrazione ai caduti nel periodo della seconda guerra mondiale senza coinvolgere associazioni locali e nazionali come l’Anpi. Al grido di "ora e sempre resistenza" tante persone arrivate da tutta la provincia ieri hanno voluto esprimere le proprie idee e lo ha fatto, soprattutto, cantando Bella Ciao mentre ilfaceva il suo discorso. Nella manifestazione ufficiale sono stati trasmessi l’Inno d’Italia e la Canzone del Piave. "Ildi questo paese ha impedito alle associazioni partigiane di essere presenti come parte istituzionale della celebrazione, come avviene in tutta Italia e come dicono le leggi e la Costituzione – ha dichiarato Pietro Garbarino a nome degli antifascisti - Non è certo uno spettacolo di democrazia ma di esclusione", Ildi, a posteriori, ha ribadito la sua posizione.

