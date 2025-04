Nuovo capitolo per la piscina centese Necessari lavori per migliorarla

"Una buona nuova per la nostra piscina". A dare l'annuncio di nuove prospettive è l'assessore allo sport Vito Salatiello. "Dopo il passaggio in commissione il 23 aprile – dice – si appresta ad essere discussa in consiglio una proposta di estensione del contratto di gestione della piscina dagli attuali 5 anni, a partire dal 1 agosto 2023, a 7, quindi sino al 2030". E spiega i motivi che portano all'estensione. "Durante un generale processo di riordino e regolamentazione della gestione degli impianti sportivi, infatti – prosegue – alla piscina di Cento era stata riservata la sperimentazione della recente opportunità offerta dalla riforma dello sport di poter affidare la gestione di un impianto sportivo bisognoso di riqualificazione a fronte di un progetto di fattibilità tecnico economica degli interventi proposti e un piano economico finanziario.

