Ramelli la svolta L’evento in Regione e le ex piazze rosse

Regione Lombardia con video-intervento del presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni. Lo stesso giorno, lunedì, e il giorno successivo sono in programma altri due eventi, per l’esattezza due intitolazioni di altrettante piazze in due Comuni “sensibili“, dove il “simbolo“ gioca un ruolo non indifferente perché si tratta di Comuni storicamente "rossi", non fosse per la storia recente: Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo. Tre luoghi, un unico comune denoniminatore: Sergio Ramelli. Tre luoghi, un solo obiettivo: realizzare una svolta, la svolta della memoria. A perseguirlo è la destra lombarda sfruttando la congiuntura attuale, del tutto particolare: il primo partito di maggioranza in Regione è Fratelli d’Italia, fatto mai accaduto prima, mentre a Sesto, la ormai ex Stalingrado d’Italia, così come a Cinisello, il sindaco è espresso dalla Lega. Ilgiorno.it - Ramelli, la svolta. L’evento in Regione e le ex piazze rosse Leggi su Ilgiorno.it Non solo il convegno organizzato col contributo e in una sede istituzionale dellaLombardia con video-intervento del presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni. Lo stesso giorno, lunedì, e il giorno successivo sono in programma altri due eventi, per l’esattezza due intitolazioni di altrettantein due Comuni “sensibili“, dove il “simbolo“ gioca un ruolo non indifferente perché si tratta di Comuni storicamente "rossi", non fosse per la storia recente: Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo. Tre luoghi, un unico comune denoniminatore: Sergio. Tre luoghi, un solo obiettivo: realizzare una, ladella memoria. A perseguirlo è la destra lombarda sfruttando la congiuntura attuale, del tutto particolare: il primo partito di maggioranza inè Fratelli d’Italia, fatto mai accaduto prima, mentre a Sesto, la ormai ex Stalingrado d’Italia, così come a Cinisello, il sindaco è espresso dalla Lega.

