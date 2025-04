Meloni e l’antifascismo senza bandiere

La presidente del Consiglio ha affrontato le inevitabili polemiche "antifasciste" del 25 aprile anticipandole e in sostanza spegnendole sul.

Il partito di Giorgia Meloni da due anni senza cali di consenso. Perdono ancora Pd e Avs: la media dei sondaggi - È a sinistra che i sondaggi di marzo registrano la maggiore emorragia di consensi, mentre resta stabile Fratelli d’Italia. Una stabilità che va avanti ormai da due anni e mezzo, cioè da quando il centrodestra è al governo, come sottolinea Lorenzo Ruffino di Pagella politica. Dall’ottobre 2022, quindi il partito di Giorgia Meloni non ha mai registrato un calo di consensi, un fenomeno finora senza precedenti, spiega Ruffino. 🔗open.online

Meloni: "Senza la difesa l'Ue è una comunità hippie". Schlein: "Governo improvvisato" - AGI - Aperta al confronto e a portare "moderazione" dopo l'acceso intervento del leader di Azione, Carlo Calenda che con i pentastellati o il Carroccio non intende proprio averci a che fare. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, per la prima volta a un congresso nazionale di una forza politica d'opposizione, riesce anche a strappare momenti di ilarità rivolgendosi alla platea accalcata nella sala eventi del Rome Life Hotel per il secondo Congresso nazionale del partito di Calenda. 🔗agi.it

Sui dazi Giorgetti rompe l’asse con Meloni e si allinea a Salvini: «Trattiamo con gli Usa anche senza Europa» - Incassa, dicendo di non essersi arrabbiato come quando perde la sua squadra del cuore (il Southampton) il fatto che mentre lui è in conferenza stampa a spiegare l’intervento sulle bollette di 3 miliardi, appena approvato in Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni posta sui social un video sullo stesso argomento. Ma nel merito, il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, prende le distanze in più di un passaggio dalle scelte fatte dalla premier. 🔗open.online

Il tabù. L’antifascismo patriottico su cui Meloni è cieca - Anche per questo 25 Aprile la premier si affida a un comunicato più precisino che preciso. Quello che manca è il riconoscimento del ruolo ... 🔗huffingtonpost.it

Meloni, Salvini e La Russa: dalle destre tre modi di eludere l’antifascismo - Tre leader, tre strategie per eludere l'antifascismo. Meloni istituzionale ma ambigua, Salvini assente e provocatore, La Russa revisionista. 🔗lanotiziagiornale.it

Meloni e il 25 aprile: un messaggio in bilico tra memoria e divisione - «La nazione onora la sua ritrovata libertà e riafferma la centralità di quei valori democratici che il regime fascista aveva negato». Le parole di Giorgia Meloni , pubblicate in occasione dell’anniver ... 🔗informazione.it