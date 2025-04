Quella gioventù rubata al bisnonno Il racconto del nipote commuove Colico

bisnonno Alfredo è il bisnipote Nicola. Nicola Cazzaniga è un ragazzino delle medie di Colico, della stessa età del suo bisnonno Alfredo quando è scoppiata la guerra: i compagni della sua scuola, l'Istituto Galileo Galilei, lo hanno eletto loro sindaco e così ieri è spettato a lui pronunciare il discorso per celebrare la Liberazione. "Per comprendere meglio il 25 aprile ho deciso di raccogliere la testimonianza del mio bisnonno Alfredo, di Barzanò, che oggi ha 99 anni – racconta Nicola -.

