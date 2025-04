Fulmine colpisce un impianto elettrico

Fulmine ha colpito l'impianto elettrico di una palazzina che si trova in contrada Fontezucca. L'allarme è scattato intorno alle 14,30 quando sulla città si è abbattuto un violento temporale.Il Fulmine che ha colpito l'impianto ha fatto scatenare le fiamme con un denso fumo che ha invaso tutto il vano delle scale. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la palazzina. Alcuni residenti a scopo precauzionale hanno scelto di trascorre la notte altrove. I vigili del fuoco hanno effettuato un sopralluogo per controllare la regolarità della situazione dopo l'accaduto.

