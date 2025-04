Arabian travel market a Dubai La Camera di commercio ci sarà

sarà presente alla prossima edizione dell’Arabian travel market di Dubai, in programma dal 28 aprile al 1° maggio 2025, una delle principali manifestazioni fieristiche mondiali dedicate all’industria turistica. L’edizione 2025 sarà incentrata sull’intelligenza artificiale applicata al turismo, trend emergente di rilievo anche per le destinazioni di eccellenza come il Lago di Como. La partecipazione a questa prestigiosa vetrina internazionale è resa possibile grazie alla Camera di commercio di Como-Lecco volto che ha deciso di valorizzare il lago di Como nei mercati esteri a più alto potenziale. Nella giornata inaugurale di lunedì 28 aprile, è previsto l’evento di networking "Lake Como in the Middle East", realizzato in collaborazione con l’ente Camerale. Ilgiorno.it - “Arabian travel market“ a Dubai. La Camera di commercio ci sarà Leggi su Ilgiorno.it Il Lago di Comopresente alla prossima edizione dell’di, in programma dal 28 aprile al 1° maggio 2025, una delle principali manifestazioni fieristiche mondiali dedicate all’industria turistica. L’edizione 2025incentrata sull’intelligenza artificiale applicata al turismo, trend emergente di rilievo anche per le destinazioni di eccellenza come il Lago di Como. La partecipazione a questa prestigiosa vetrina internazionale è resa possibile grazie alladidi Como-Lecco volto che ha deciso di valorizzare il lago di Como nei mercati esteri a più alto potenziale. Nella giornata inaugurale di lunedì 28 aprile, è previsto l’evento di networking "Lake Como in the Middle East", realizzato in collaborazione con l’entele.

