Proseguono i lavori per il risanamento idrogeologico

Proseguono i lavori di consolidamento, risanamento e riduzione del rischio idrogeologico a Serravalle di Carda, secondo stralcio. "Le attuali attività di cantiere riguardano il rifacimento della pavimentazione nella parte bassa del paese e sono comprese nel più ampio programma di interventi che si sviluppa su vari siti della frazione – fanno sapere dal Comune –. Così come il primo stralcio dei lavori aventi analoga finalità e conclusi nel 2023, anche questo programma di interventi è completamente finanziato da un importante contributo del Ministero dell’Interno, a valere sul piano di messa in sicurezza del territorio nazionale; contributo che, per questa seconda fase, ammonta complessivamente a 731.250 euro. I lavori principali si sono concentrati a valle del centro abitato con la finalità di ridurre il rischio idrogeologico causato dai movimenti franosi presenti in quell’area. Ilrestodelcarlino.it - Proseguono i lavori per il risanamento idrogeologico Leggi su Ilrestodelcarlino.it di consolidamento,e riduzione del rischioa Serravalle di Carda, secondo stralcio. "Le attuali attività di cantiere riguardano il rifacimento della pavimentazione nella parte bassa del paese e sono comprese nel più ampio programma di interventi che si sviluppa su vari siti della frazione – fanno sapere dal Comune –. Così come il primo stralcio deiaventi analoga finalità e conclusi nel 2023, anche questo programma di interventi è completamente finanziato da un importante contributo del Ministero dell’Interno, a valere sul piano di messa in sicurezza del territorio nazionale; contributo che, per questa seconda fase, ammonta complessivamente a 731.250 euro. Iprincipali si sono concentrati a valle del centro abitato con la finalità di ridurre il rischiocausato dai movimenti franosi presenti in quell’area.

Cosa riportano altre fonti

