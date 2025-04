Un docufilm su otto aziende centenarie

Un progetto importante arrivato al traguardo: è il docufilm sulle aziende centenarie di Busto Arsizio, realizzato dall'Associazione Enrico Dell'Acqua con l'Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni. otto – sulle 23 che hanno raggiunto i cent'anni – le ditte di cui si racconta la storia nei settori tessile e meccanico: hanno contribuito allo sviluppo del territorio qualificando Busto Arsizio come la Manchester Italiana e quindi ponendola ai vertici del sistema produttivo nazionale. Dopo la recente piccola anteprima, la presentazione ufficiale avverrà a maggio. Sottolinea il sindaco Emanuele Antonelli (nella foto): "Uno strumento di memoria importante". L'iniziativa è stata promossa dall'associazione che porta il nome di Enrico Dell'Acqua, pioniere dell'esportazione italiana, da trent'anni attiva in città.

