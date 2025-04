Raccolta di plastica e rifiuti dalle strade domenica l’evento di Plastic Free a Bergamo

Plastica in mare è criminale, questo uccide la terra. Dobbiamo tutelare la biodiversità, dobbiamo prenderci cura del Creato”. L’insegnamento di Papa Francesco sarà messo in pratica questa fine settimana dai volontari di Plastic Free Onlus, l’associazione impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento legato all’abuso di Plastica. I 222 appuntamenti di pulizia e sensibilizzazione ambientale in programma in tutta Italia sabato 26 e domenica 27 aprile saranno preceduti da un minuto di silenzio , nel rispetto del lutto nazionale per la morte del Pontefice.L’onda blu degli oltre 10mila volontari Plastic Free celebrerà così la 55esima edizione dell’Earth Day, la Giornata della Terra indetta dalle Nazioni Unite per sensibilizzare la popolazione mondiale sulle condizioni in cui versa il nostro Pianeta e su cosa poter fare per salvaguardarlo. Bergamonews.it - Raccolta di plastica e rifiuti dalle strade: domenica l’evento di Plastic Free a Bergamo Leggi su Bergamonews.it “Buttare via lain mare è criminale, questo uccide la terra. Dobbiamo tutelare la biodiversità, dobbiamo prenderci cura del Creato”. L’insegnamento di Papa Francesco sarà messo in pratica questa fine settimana dai volontari diOnlus, l’associazione impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento legato all’abuso di. I 222 appuntamenti di pulizia e sensibilizzazione ambientale in programma in tutta Italia sabato 26 e27 aprile saranno preceduti da un minuto di silenzio , nel rispetto del lutto nazionale per la morte del Pontefice.L’onda blu degli oltre 10mila volontaricelebrerà così la 55esima edizione dell’Earth Day, la Giornata della Terra indettaNazioni Unite per sensibilizzare la popolazione mondiale sulle condizioni in cui versa il nostro Pianeta e su cosa poter fare per salvaguardarlo.

Ne parlano su altre fonti

Plastica e rifiuti, le istruzioni per non sbagliare la raccolta differenziata a Bologna - Hera sta facendo una campagna di informazione con l’obiettivo di risolvere i dubbi attraverso informazioni utili sui materiali che vanno o no nella plastica. Virtuosismo e percentuali record in tutto il territorio 🔗ilrestodelcarlino.it

Rifiuti: stop alla raccolta multimateriale, in tutta la città la raccolta separata di “vetro” e “plastica e lattine” - A partire da marzo, Comune di Padova e da AcegasApsAmga, daranno avvio alla completa sostituzione delle campane per la raccolta del cosiddetto “multimateriale” con due tipologie di contenitori dedicate rispettivamente a “vetro” e “plastica e lattine”. L’operazione si svolgerà progressivamente... 🔗padovaoggi.it

Raccolta differenziata. A riciclo nel 2024 quasi 113mila tonnellate di rifiuti in carta, vetro, plastica e metalli - Il 18 marzo si celebra la Giornata mondiale del riciclo. Il Global Recycling Day, nato nel 2018, è una ricorrenza che vuole celebrare l’importanza della corretta differenziazione dei rifiuti per lo sviluppo di un’economia circolare, che valorizzi le risorse e tuteli il futuro del nostro pianeta... 🔗arezzonotizie.it

Raccolta di plastica e rifiuti dalle strade: domenica l’evento di Plastic Free a Bergamo; Settimana di Natale: sì alla raccolta dei rifiuti e alla pulizia delle strade; Strade invase dai rifiuti, sfogo della sindaca: “Non basta pagare la tassa”; Centro storico, raccolta differenziata al via ma è subito protesta: Diverse strade piene di rifiuti. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Plastica e rifiuti, le istruzioni per non sbagliare la raccolta differenziata a Bologna - Hera sta facendo una campagna di informazione con l’obiettivo di risolvere i dubbi attraverso informazioni utili sui materiali che vanno o no nella plastica. Virtuosismo e percentuali record in tutto ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Un progetto globale contro l’inquinamento da plastica ha raccolto oltre 4 milioni di chili di rifiuti - La lotta contro l’inquinamento da plastica coinvolge migliaia di persone e istituzioni in Italia e nel mondo, con oltre 4 milioni di chili di rifiuti rimossi, 293.233 studenti sensibilizzati e l’obiet ... 🔗gaeta.it

Asp: le variazioni della raccolta rifiuti ad Asti nelle festività di Pasquetta e del 1° maggio - Regolare il 25 aprile e nei giorni di San Secondo, Fiera Carolingia e Festa della Repubblica. Le modifiche nei Comuni consorziati Cbra ... 🔗lanuovaprovincia.it