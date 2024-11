Gaeta.it - San Ferdinando: apre la Lavanderia di Papa Francesco per i bisognosi e migranti

Facebook WhatsAppTwitter Nel comune di San, situato nella provincia di Reggio Calabria, è stata inaugurata la “di”. Questo servizio, attivo dal 27 novembre, è dedicato a persone indigenti e senza fissa dimora, offrendo la possibilità di lavare gratuitamente indumenti e coperte, oltre a docce per il fabbisogno igienico. L’iniziativa si colloca nell’ambito della carità promossa dall’Elemosineria Apostolica, in collaborazione con Procter & Gamble, la Caritas della Diocesi di Oppido Mamertina – Palmi e Haier Europe. Dietro questa operazione ci sono obiettivi di dignità e benessere per una popolazione marginalizzata.La tendopoli di Sane il suo significatoNella “baraccopoli” di San, più che una semplice questione di assistenza materiale, si pone un tema di dignità umana.