Ilrestodelcarlino.it - Raffica di furti tra Reggio e Modena. Arrestati i due ladri ‘professionisti’. Stimato un bottino di 400mila euro

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Non si facevano scrupoli ad entrare nelle abitazioni neppure quando all’interno c’erano i proprietari. Con flessibili e altri arnesi, una volta dentro ripulivano le stanze di ogni oggetto di valore ma, in particolare, monili e contanti. Grazie ad una minuziosa indagine condotta dalla squadra mobile della questura di– diretta da Mario Paternoster – insieme alla polizia locale due professionisti del crimine sono finiti in manette. Si tratta di due albanesi di 37 e 40 già noti alle forze dell’ordine per gli stessi reati: uno residente ae il secondo, clandestino, a Rubiera. I due sono già in carcere dal 9 novembre scorso, quando è stata emessa nei loro confronti l’ordinanza di custodia cautelare in carcere dal giudice Pini Bentivoglio su richiesta del pm della procura modenese Amara.