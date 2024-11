Iodonna.it - «Quando tra poco arriverai in questa gabbia di matti chiamata mondo, voglio che ci sia già questa canzone per te e che tu sappia per sempre che solo dentro una canzone sono in grado di lasciarti la parte migliore di me»

Leggi su Iodonna.it

«Per Enea». Non usa altre parole, Ultimo, per presentare via social il suo nuovo brano dedicato al figlio in arrivo. Il cantante, infatti, diventerà presto papà: la compagna Jacqueline Luna Di Giacomo sta per dare alla luce il loro primo figlio. E il cantante non poteva che accoglierenuova vita con una nuovail cui significato sta tutto nel titolo: Ladi me. Ultimo in “Altrove” porta il suo pubblico in una nuova dimensione X Leggi anche › Ultimo presto papà: l’annuncio durante il concerto all’Olimpico Ultimo, esce Ladi meIl nuovo brano è una melodia che intreccia il suono del pianoforte con l’intensità degli archi ma, soprattutto, è una dedica intima a profonda a una nuova vita che sta per iniziare.