Ilgiorno.it - Prima della Scala, il presidente Mattarella non ci sarà. Ecco il perché

Milano, 27 novembre 2024 - IlRepubblica, Sergionon cialla. Il capo dello Stato infatti, insieme ad presidenti e premier europei, è stato invitato dal francese, Emmanuel Macron, sabato 7 dicembre a Parigi per la cerimonia di riaperturacattedrale di Notre Dame dopo l'incendio del 15 aprile 2019. Una assenza eccellente che si unisce a quella, già nota, di Giorgia Meloni. Una indubbia delusione per i milanesi “abituati” e onorati per la presenza quasi costante di Sergio. Illo ha comunicato ieri allaesprimendo il suo rammarico per nonpoter essere presente alla. Il programma parigino è incompatibileprevede il 7 dicembre la consegna dell'edificio dallo Stato che ne è proprietario all'assegnatario che è la Chiesa cattolica, la riaccensione dell'organo, una celebrazione liturgica con la benedizione, un Magnificat, un Te Deum e infine i Vespri.