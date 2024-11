Sport.quotidiano.net - "Pio Esposito, che forza"

Alla faccia di campanile e rivalità. Una mano allo Spezia è arrivata proprio dai ’vicini di casa’ della Carrarese, che sabato pomeriggio hanno battuto a sorpresa la capolista Pisa allo stadio dei Marmi, permettendo alle Aquile l’aggancio in classifica al team di Inzaghi. Un guizzo di Bouha all’ultimo minuto ha dato una spallata ai nerazzurri (in 10 dal 25’ per l’espulsione di Tourè) e alla parte alta della classifica. "Battere la capolista nel nostro stadio pieno è stata una soddisfazione per noi, società e tifosi – sottolinea il capitano dei marmiferi Marco Imperiale – Avevamo di fronte un avversario forte e questo ha reso tutto più speciale". Imperiale è l’unico giocatore di movimento della Carrarese ad aver giocato tutte le partite (l’altro è il portiere Bleve) e si è già fatto un’idea ben precisa sul campionato.