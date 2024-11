Ilrestodelcarlino.it - Morto Giacinto Rossetti, il mitico chef del Trigabolo

Ferrara, 27 novembre 2024 – L’annuncio lo ha dato stamattina l’inseparabile amico Igles Corelli: "L’anima delè volata in cielo. Ciao"., 76 anni, ristoratore totale e rivoluzionario che aldi Argenta ha impresso un marchio indelebile. "Da noi - diceva - venivano a mangiare i grandidi Francia e Germania e anche i grandi artisti come Andy Warhol. Arrivava più gente da New York che da Bologna". ProprioCorelli, assieme a Bruno Barbieri, nella cucina delmossero i primi passi e contribuirono nel renderlo sempre più grande. Il Tigabolo è diventato lo spunto anche per il docufilm di Mauro Bartoli, "Storia di un ristorante leggendario", che narra appunto, grazie a testimonianze dirette (con Corelli e Barbieri anche Piero Di Diego, Marcello Leoni, Flavio Errani e molti altri) dei protagonisti dell'epoca, la storia di un gruppo di giovaniche crearono una vera e propria cucina d'avanguardia.