Monza conferma il gp d'Italia di Formula 1 fino al 2031: traguardo importante per l'autodromo

Facebook WhatsAppTwitter Il Gran Premiodi1 continuerà a svolgersi aalmenoal. Questo accordo garantisce non solo la presenza della storica corsa nel calendario mondiale, ma anche un riconoscimento significativo per l’impegno del Automobile Club. La notizia, accolta con entusiasmo dai fan e dalle istituzioni locali, sottolinea l’importanza della pista brianzola nel panorama motoristico internazionale.La firma dell’accordoLa recente firma del contratto, risalente a un lungo percorso di negoziato, rappresenta unper il futuro delNazionale di. Angelo Sticchi Damiani, presidente dell’Automobile Club, ha espresso la sua soddisfazione per il risultato ottenuto. “Questo accordo premia la serietà, la professionalità e l’impegno straordinario di Aci,” ha dichiarato Damiani, sottolineando il contributo della federazione nazionale nel mantenere una data nel calendario della1, una delle serie automobilistiche più prestigiose al mondo.