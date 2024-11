Ilnapolista.it - Miracolo, la Procura Figc ha aperto un’inchiesta su Inter e Milan per contiguità con gli ultras

Laapre l’indagine sportiva per l’inchiestache vede coinvolte le Curve di. Sono arrivati infatti questa mattina allafederale gli atti dell’indagine “Doppia Curva”.La vicenda ha già portato a 18 arresti e diversirogatori dei tesserati, tra cui Simone Inzaghi, Calhanoglu e Calabria. Lafederale aveva chiesto gli atti il primo ottobre prima di inoltrare il fascicolo alla Federcalcio.Ora ci saranno 60 giorni di tempo per l’indagine sportiva, al termine del quale si deciderà se deferire i tesserati coinvolti o se archiviare la pratica.I rischi diriportati dal Corriere dello Sport:Qualora fossero accertate delle responsabilità di tesserati, rischiano a titolo di responsabilità oggettiva delle sanzioni economiche; in caso di violazioni più gravi e che coinvolgessero anche i vertici del club per responsabilità diretta, esiste anche la possibilità di penalizzazioni.