Milena viene uccisa a 17 anni: poi viene data in pasto ai maiali

Un terribile crimine ha scosso la comunità di Ushkanka, nella regione di Krasnoyarsk, in Russia., una ragazza di appena 17, è stata brutalmente aggredita e lasciata morire sabato 23 novembre in una fattoria dove si stava occupando degli animali di famiglia. Secondo le ricostruzioni, la giovane sarebbe stata stordita con una serie di colpi di bastone, poi gettata in un recinto di, dove è stata sbranata a morte.Un sospetto già in manetteIl presunto responsabile del brutale omicidio è Igor Zaika, un agricoltore di 40, dipendente del padre della vittima. L’uomo, arrestato poche ore dopo il delitto, avrebbe agito in preda alla rabbia dopo un litigio con il suo datore di lavoro, il padre di.Secondo quanto riportato dagli investigatori, Zaika si è recato nella fattoria con l’intenzione di uccidere il bestiame come atto di ritorsione.