Milan e Juventus il Bologna è decisivo | come cambia la corsa Champions

La corsa Champions dei due giganti del calcio italiano procede a rilento ma ilpotrebbe fare un regalo anon stanno vivendo una stagione in linea con le aspettative di inizio anno e per motivi diversi si trovano tagliate fuori dalle prime quattro posizioni. I bianconeri sono in piena ricostruzione: dopo tre anni di gestione Allegri, Thiago Motta ha dovutore completamente il chip mentale dei suoi ragazzi, portandoli da essere una squadra a suo agio senza palla a diventare una a suo agio con la palla.In questa fase di transizione sono ovviamente legittimi e naturali alcuni stop, passi indietro e scivoloni anche fragorosi che l’hanno portata leggermente indietro in classifica, staccandola di 3 punti dal gruppone composto da Inter, Lazio, Fiorentina e Atalanta.