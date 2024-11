L’ultima canzone di Ultimo dedicata al figlio Enea che sta per nascere | La parte migliore di me – Testo e video

Leggi su Open.online

Avrai preso da lei voglio lasciarti ladi me e posso farlo soltanto qui dentro perché sei dentro questa. Con queste parole, a mezzanotte,ha lanciato il suo singolo “Ladi me“, un brano, eseguito al piano, dedicato al, che avrà dalla compagna Jacqueline Luna Di Giacomo tra qualche settimana. Il piccolonascerà a New York dove la coppia si è trasferita all’inizio dell’autunno. Questo per garantire al bambino il doppio passaporto (Jacqueline Luna è infatti cittadina americana grazie alla madre, che è Heather Parisi). Ildella“Ladi me”Avrai preso da mese fuggirai dalla vitase ti perderai nel cuoredi una sconosciuta.Non ti parlo ma scrivoti scrivo e riscrivoperché è dolce il pensieroche ci sai e non ti vedo.