Genesis, neve e... Cecilia. Magici Anni ’70

Negrise ne stava seduta sul mobile basso, leggera, quasi senza peso. Era molto bella, niente da dire: i suoi piedi scalzi sfioravano il giradischi. E sotto la puntina dello stereo giravano i, il fiotto di note a cascata di “Firth of Fifth“.scalza e quella musica: perfettissimo ed esaltante incontro di due armonie distinte di sapori, come arancia e cioccolato fondente., per impulso scontato, avrebbe potuto scegliere i Simon&Garfunkel della loro canzone che portava il suo nome. Ma sarebbe stata tutta un’altra musica. Però lei non era mai scontata, prevedibile. Entrando in quell’appartamento delle highlands lombarde, in un pomeriggio che stava giusto per sfarinarsi in, in un eccesso ingolfato di bello, si poteva dunque incontrare anchein posa per isul mobile basso, che faceva tantoSettanta, specie negliSettanta.