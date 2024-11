Calciomercato.it - Gasperini non ha digerito la squalifica: “In Europa mai successo nulla”

L’allenatore dell’Atalanta si gode ilnetto in Champions, ma lancia una stoccata agli arbitri della Serie ASei gol e qualificazione almeno agli spareggi in tasca: l’Atalanta dilaga sul campo dello Young Boys e Gian Pieronon può che esserne contento.non hala: “Inmai” (LaPresse) – CalciomercatoitNel post gara, intervenuto ai microfoni di ‘Sky’, commenta così la partita: “È un buon periodo per noi, anche in campionato. La vittoria dell’League ha fatto crescere notevolmente quei protagonisti. Poi sono arrivati tanti giocatori nuovi che stanno crescendo anche loro: questo è il succo di questi risultati. Cuadrado oggi ha fatto una partita molto buono, Samardzic ha fatto un gol straordinario. Se riusciamo a completare tutta la squadra che ha cambiato per la metà, questi risultati ci fanno prendere tempo e ci danno fiducia maggiore”.