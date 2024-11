Gaeta.it - Fiumicino: scoperta una rete di estorsioni e truffe mascherate da spurghi fognari

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La Polizia di Stato diha svelato unadiche mirava a raggirare cittadini vulnerabili, molti dei quali avevano bisogno di servizi urgenti per la manutenzione delle fognature. L’operazione ha portato all’arresto di 13 persone e a ricerche su ulteriori indagati, scaturita da 30 denunce presentate in varie occasioni. L’inchiesta, coordinata dalla Procura di Roma, ha rivelato una serie di condotte illecite indirizzate a danneggiare le vittime tramite artificiali disastri.La struttura della banda e il modus operandiDall’aprile 2022, l’indagine ha messo in luce una ditta diattiva nella provincia di Roma, pubblicizzata attraverso canali online. Questo gruppo di truffatori si presentava come pronto a risolvere le emergenze, cavalcando l’onda dell’urgenza che spesso caratterizza simili situazioni.