Lapresse.it - Figc, Del Piero: “Io candidato alla presidenza? Ad oggi nulla di concreto”

Leggi su Lapresse.it

Alessandro Delha risposto in prima persona ai rumors che circolano da giorni circa la sua possibile candidatura per ladella Federcalcio. “Adnon c’èdi. La situazione è molto semplice, io non mi sono alzato la mattina e ho deciso di candidarmi, nessuna delle componenti admi ha chiesto di ricoprire quel ruolo. Se non ti invitano non è che puoi presentarti da solo”, ha detto l’ex capitano della Juventus ai microfoni di SkySport. Disponibile a parlare ma serve spirito di squadra“Sono una persona molto aperta e disponibile, a me piace parlare, ascoltare e informarmi. E’ ovvio che una situazione del genere eventualmente deve essere presa in considerazione con uno spirito di squadra diverso. Io vengo accostato a una frangia rispetto ad un’altra, non sono quel tipo di persona.