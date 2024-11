Ilrestodelcarlino.it - Festività: appello dei commercianti: "Comprate nei negozi, non online"

"Sconsigliamo gli acquisitie chiediamo a tutti i cittadini di scegliere idi vicinato dei nostri paesi". L’è stato lanciato da Giovanni Campani, presidente di Confersercenti dei Comuni dell’Unione Tresinaro Secchia. Campani esprime preoccupazione per i primi dati emersi inerenti alle vendite degli ultimi mesi: "La stagione sta andando a rilento. Il meteo delle ultime settimane ha penalizzato le attività commerciali in quanto le temperature ancora non sono molto fredde e le vendite invernali non sono quindi partite a pieno ritmo. Ho parlato con gli operatori e non tutti sono soddisfatti. Grande successo fortunatamente invece per la fiera di Santa Caterina che proseguirà anche domenica: tanta gente è arrivata a Scandiano e non è mancato il lavoro per i gestori dei bar e ristoranti.