De Rossi | La semplicità nel calcio è sottovalutata La vittoria non rende felici ma belli e credibili

Leggi su Sportface.it

“Ilè semplice ma è difficile giocare semplice? La, la normalità la chiamava Spalletti, quando ci chiedeva cose a livello calcistico, parlando di atteggiamenti. Viene sottovalutato, l’ultimo è Rodri che ha vinto il Pallone d’oro giocando una posizione atipica per chi vince il Pallone d’oro. Lui gioca semplice, ma farlo come lui richiede mille altre cose e mille pensieri in momenti in cui lui non è inquadrato. A volte ai figli facciamo regali in, ma dopo aver scartato dieci regali li trovi a giocare con una trottolina. Le cose semplici sono sottovalutate”. Lo ha detto l’ex allenatore e calciatore della Roma, Daniele Dedurante lo ‘Sport Industry Talk’ organizzato da Rcs al MAXXI di Roma: “Nella mia seconda esperienza da allenatore sono entrato nello spogliatoio da ex capitano e per alcuni calciatori della Roma ero un amico.