Classici | Aston Villa-Juventus ' 83

Dopo l’apertura, nel campionato 1980/81, al tesseramento di un calciatore straniero per squadra in Serie A, nel 1982 il Consiglio Federale della FIGC ampliò la possibilità a un secondo giocatore estero a partire dalla stagione 1982/83. E così i club italiani ebbero tempo fino al 30 aprile 1982 per annunciare il tesseramento dei calciatori stranieri per l’anno successivo. Per laquesto significava soprattutto un nome: Zbigniew Boniek, un giocatore del Widzew Lodz di cui si parlava da tempo a Torino e che, a quanto pare, arrivò anche grazie agli investimenti della FIAT in Polonia. Sembrava scontato che Boniek avrebbe affiancato Liam Brady, la mezzala irlandese giunta due anni prima dall’Arsenal, che aveva vinto con la maglia bianconera lo scudetto nel 1981 e che si apprestava a vincere anche quello del 1982.