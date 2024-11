Cerreto Guidi tutto pronto per la 23esima ‘Via dei presepi’

Leggi su Corrieretoscano.it

FIRENZE –, cresce l’attesa per la 13esima edizione della Via dei presepi che si svolgerà nelle vie del centro storico. La manifestazione, che si avvale del patrocinio della Regione Toscana, è organizzata dal Comitato promotore, dal Comune di, dall’Associazione Ccn Buontalenti, dalla Pro Loco e dalla parrocchia di San Leonardo, in collaborazione con le contrade e le associazioni del territorio.Questa edizione conferma lo stretto rapporto di collaborazione con Terre di Presepi, mentre la funzione centrale assunta dai presepi aè ribadita dallo sviluppo avuto dall’Associazione nazionale città dei presepi presieduta dal sindaco diSimona Rossetti.“La Via dei presepi è pronta anche quest’anno ad accogliere i visitatori – dichiara Simona Rossetti – questo si deve all’impegno e alla passione di tante associazioni e di singoli cittadini che da mesi lavorano per questo obiettivo e che ringrazio.