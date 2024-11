Lopinionista.it - Calendario Moda Sposa 2025 dello studio Click E Chic

MILANO – Lofotografico milanese, autore e ideatore del primointeramente dedicato alla bridal couture, con la direzione editoriale di Matteo Tosi, presenta il suo nuovomartedì 10 Dicembre dalle ore 18 alle ore 20, presso lo Spazio Alzaia a Milano.L’edizionedelsi rivela straordinaria grazie alla collaborazione di brand nazionali ed internazionali di rilievo tra cui Peter Langner, Flora, Vera Wang ed Elisabetta Polignano. Gli abiti sono stati interpretati come sempre dal sapiente occhio del fotografo Andrea Ciriminna, fondatore di, che quest’anno ha scelto di tornare alle origini della fotografia. Dopo aver affrontato il tema attualissimo dell’intelligenza artificiale nel 2024, per ilCiriminna ha pensato ad un percorso inverso, opposto diremmo: il fotografo ha deciso, infatti, di realizzare i dodici scatti in banco ottico, per poi chiudersi in camera oscura a riprendere antiche ricette di sviluppo ed ottenere, così, immagini dal sapore retrò e dal fascino senza tempo.