Calcio Terza | allunga il Porta a Lucca

Pisa 27 novembre 2024 – Nel girone A diCategoria ilvince in trasferta il derby pisano contro la diretta inseguitrice Popolare Cep edprepotentemente in classifica a più sei sulla seconda. Ventidue punti frutto di sette vittorie ed un pareggio per la squadra di mister Micomonaco in gradi di segnare diciassette reti e di subirne solo quattro sino a questo momento. Miglio attacco e miglior difesa del campionato: la rete di Bahiti, oltretutto un grande ex, decide la sfida a favore del corazzata giallorossa. Al secondo posto la Popolare Cep è scavalcata dal Marciana che vince al ‘Bronzini’ di Gagno per 0-1 grazie ad un gol di Simoncini. Al terzo posto dunque, oltre alla Popolare Cep, troviamo a quattordici punti il Filettole che pareggia 2-2 contro il CB Pisa, il Marinese che pareggia a reti bianche sul campo del Via di Corte (0-0), ed il Fabbrica che espugna Legoli con un rocambolesco 3-5 finale.