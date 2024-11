Ilrestodelcarlino.it - Black Friday e rischi: "Negozi penalizzati. On-line è un Far west"

Caccia agli affari del, ma la rincorsa ad acquistare con sconti da brividi è un gioco sostenibile per il commercio on-, molto meno per idi vicinato. A porre più di un dubbio sull’utilità degli sconti ’pazzi’ neicittadini è Confesercenti. "Ilè un affare per i giganti del web che penalizza idi vicinato. Meno di un commerciante su 3 aderisce perché l’eccesso di promozionia di essere controproducente". Ed eccoci ai numeri. Secondo un sondaggio realizzato da Confesercenti con Ipsos, l’86% dei consumatori valuterà le offerte, il 44% ha già deciso cosa acquistare, spendendo in media 235 euro per un giro di affari in Italia di circa 3,8 miliardi di euro, il 3% in più dello scorso anno". Ma non è tutto oro ciò che luccica. Meno entusiasmo, invece, tra idi vicinato di Confesercenti: "Si stima che poco meno di uno su 3 (il 29% dei nostri associati) parteciperà al