WWE | CM Punk e The Bloodline un’alleanza che fa volare gli ascolti di SmackDown

Friday Nightha registrato un enorme successo dila scorsa settimana, grazie a un segmento esplosivo con protagonisti CMe la OG. Secondo Brandon Thurston di WrestleNomics, il finale dell’episodio del 22 novembre, in cui CMè stato rivelato come il quinto membro del team della OGper WarGames, ha attirato 1,72 milioni di spettatori nell’ultimo quarto d’ora. Questo ha segnato un incremento del 15% rispetto al quarto precedente, rendendo il segmento il momento più seguito dello show.In totale,ha raggiunto 1,578 milioni di spettatori, in crescita rispetto ai 1,234 milioni della settimana precedente. Lo show ha inoltre registrato un rating di 0,46 nella fascia demografica chiave 18-49 anni, un aumento significativo rispetto allo 0,32 della settimana precedente.