Anteprima24.it - Vitulazio, 74enne aggredita e segregata in casa: anziano marito in manette

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiMaltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie, picchiata e tenuta. E’ l’accusa che ha portato all’arresto di un uomo di 76 anni a, nel Casertano. A chiamare i carabinieri attraverso il numero di emergenza 112, è stata la sorella della vittima, una 71enne del Napoletano, che era andata a trovare la congiunta preoccupata perché non la sentiva da giorni, finendo per esseredal cognato. Questi infatti, quando ha aperto la porta e si è trovato di fronte la donna, si è subito scagliato contro di lei, minacciandola e vietandole di entrare in. A questo punto la 71enne ha chiamato i carabinieri che dopo pochi minuti sono giunti sul posto. I militari della stazione disono quindi entrati nell’abitazione trovando l’aggressore e la moglie, ferita e allettata, che alla vista dei carabinieri, rincuorata dalla loro presenza, ha subito denunciato le minacce di morte, le ingiurie e le percosse inflittele daltra le mura domestiche.